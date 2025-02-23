Наслідки російської повітряної атаки по Одещині, фото: ДСНС

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На Одещині троє людей постраждали через атаку російських безпілотників.

Про це сьогодні, 23 лютого, вранці повідомила прес-служба ДСНС,

Троє людей постраждалих через російську атаку БпЛА на Одещині

Внаслідок влучань пошкоджений житловий будинок. Виникли пожежі. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння, — розповіли у відомстві.

На Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь» повідомляється, що в ніч на сьогодні протиповітряною обороною півдня України збито 18 ворожих ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, з них 12 — на Одещині.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Україну атакувала рекордна кількість ворожих безпілотників.