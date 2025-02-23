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Ракурс
Временные технические заметили в работе приложения «Резерв+», фото: Черкасская ОВА

В работе «Резерв+" наблюдаются временно технические трудности — Минобороны

23 фев 2025, 13:48
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У роботі додатка «Резерв+" - тимчасові технічні труднощі.

Про це сьогодні, 23 лютого, вдень повідомила прес-служба Міноборони.

Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це може впливати на оновлення документів в Резерв+, — наголосили у відомстві.

У Міноборони зазначили, що всі раніше видані документи залишаються дійсними.

Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні, — зазначили у відомстві. — Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Взаємодія буде відновлена найближчим часом.

Источник: Ракурс


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