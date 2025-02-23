Временные технические заметили в работе приложения «Резерв+», фото: Черкасская ОВА

https://racurs.ua/n204279-v-rabote-rezerv-nabludautsya-vremenno-tehnicheskie-trudnosti-minoborony.html

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У роботі додатка «Резерв+" - тимчасові технічні труднощі.

Про це сьогодні, 23 лютого, вдень повідомила прес-служба Міноборони.

Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це може впливати на оновлення документів в Резерв+, — наголосили у відомстві.

У Міноборони зазначили, що всі раніше видані документи залишаються дійсними.