Тимчасові технічні помітили в роботі додатка «Резерв+», фото: Черкаська ОВА

https://racurs.ua/ua/n204279-u-roboti-rezerv-sposterigautsya-tymchasovo-tehnichni-trudnoschi-minoborony.html

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У роботі додатка «Резерв+" - тимчасові технічні труднощі.

Про це сьогодні, 23 лютого, вдень повідомила прес-служба Міноборони.

Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це може впливати на оновлення документів в Резерв+, — наголосили у відомстві.

У Міноборони зазначили, що всі раніше видані документи залишаються дійсними.