Кабмин прекратил функционирование системы «Шлях» для водителей

Кабмин прекратил функционирование системы «Шлях». Фото:

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Кабінет міністрів України припинив функціонування системи «Шлях» для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі.

Урядовці планують створити інший механізм, що дозволить громадянам виїжджати за кордон по гуманітарну допомогу. Нововведення для виїзду військовозобов’язаних чоловіків по гуманітарні вантажі має розробити Мінсоцполітики разом з Міноборони. Про це 28 лютого повідомили в Міністерству розвитку громад та територій.

Але зараз водіїв не вноситимуть до системи «Шлях». Вони зможуть виїхати за кордон лише тоді, коли матимуть інші підстави для цього, згідно зі змінами до урядової постанови № 57.

Як відомо, систему «Шлях» використовували для пришвидшення доставлення гуманітарної допомоги в Україні — туди подавали інформацію про водія і транспортний засіб для прикордонників.

Нагадаємо, 27 лютого Державна прикордонна служба України інформувала, що громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, пропускатимуть через кордон на загальних підставах. Раніше Мінрозвитку громад або військові адміністрації могли подати запит на пропуск такого перевізника через кордон.

А з 3 березня Міністерство культури призупиняє видачу листів сприяння до ДПСУ для виїзду за кордон митців та журналістів.