В Україні змінюють правила перетину кордону, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n204397-choloviky-yaki-perevozyat-gumanitarni-ta-medychni-vantaji-peretynatymut-kordon-na-zagalnyh.html

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Уряд вніс зміни в Правила перетинання державного кордону, визначених Постановою КМУ від 27 січня 1995 року № 57, для окремих категорій громадян України.

Тож тепер чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах. Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба ДПСУ.

Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах, — наголосили у відомстві.

Зазначається, що раніше рішення про виїзд таких категорій громадян ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації, але ця норма більше не діє.