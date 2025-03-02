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Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: Донецкая областная прокуратура

Рашисты ночью обстреляли Краматорск — погиб человек (ФОТО)

2 мар 2025, 10:52
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У Краматорську о 22.15 1 березня зазнав ворожого обстрілу приватний сектор.

За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення керовану авіабомбу «ФАБ-250». Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок атаки:

  • тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав 18-річний містянин;
  • поранено 34-річного чоловіка та 88-річну пенсіонерку. У них діагностовано мінно-вибухові і закриту черепно-мозкову травми, перелом, рану обличчя й забої. Потерпілим надано медичну допомогу. Під час обстрілу вони перебували за місцями проживання.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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