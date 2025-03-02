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У Краматорську о 22.15 1 березня зазнав ворожого обстрілу приватний сектор.
За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення керовану авіабомбу «ФАБ-250». Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Внаслідок атаки:
- тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав 18-річний містянин;
- поранено 34-річного чоловіка та 88-річну пенсіонерку. У них діагностовано мінно-вибухові і закриту черепно-мозкову травми, перелом, рану обличчя й забої. Потерпілим надано медичну допомогу. Під час обстрілу вони перебували за місцями проживання.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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