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Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Донецька обласна прокуратура
Рашисти вночі обстріляли Краматорськ — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204462-rashysty-vnochi-obstrilyaly-kramatorsk-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
У Краматорську о 22.15 1 березня зазнав ворожого обстрілу приватний сектор.
За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення керовану авіабомбу «ФАБ-250». Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Внаслідок атаки:
- тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав 18-річний містянин;
- поранено 34-річного чоловіка та 88-річну пенсіонерку. У них діагностовано мінно-вибухові і закриту черепно-мозкову травми, перелом, рану обличчя й забої. Потерпілим надано медичну допомогу. Під час обстрілу вони перебували за місцями проживання.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).