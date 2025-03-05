Электронные постановления ВЛК вводит Минобороны

В Украине появятся электронные постановления ВЛК

https://racurs.ua/n204559-elektronnye-postanovleniya-vlk-vvodit-minoborony.html

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В Україні продовжується реформування системи військово-лікарських комісій, в межах якого впроваджуючи цифрові рішення, спрямовані на підвищення ефективності та прозорості їхньої роботи.

Відтепер постанови ВЛК оформлюватимуться в електронному форматі через Медичну інформаційну систему ЗСУ (МІС ЗСУ), що покликано значно спростити процеси як для військовозобов’язаних, так і для військовослужбовців. Про це сьогодні, 5 березня, повідомила прес-служба Міноборони.

Запустили електронний кабінет ВЛК в Медичній інформаційній системі ЗСУ. Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто, без бюрократії, — зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Зазначається, що відтепер електронні направлення на ВЛК, котрі формуються у реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг», автоматично надходитимуть у кабінет ВЛК, а висновки комісій будуть автоматично передаватися до цього ж реєстру.

Це значно скорочує терміни розгляду та обробки документів, — наголосили в Міноборони. — Водночас електронні постанови ВЛК щодо військовослужбовців будуть зберігатися в МІС ЗСУ, що згодом спростить отримання виплат, пільг та необхідних послуг.

У Міноборони зазначили, що цифрова трансформація ВЛК стала можливою завдяки змінам до наказу Міністерства оборони № 402, які передбачають впровадження кабінету ВЛК, заміну паперових форм постанов ВЛК на електронні та спрощення паперової звітності.

Очікується, що це нововведення зменшить бюрократичне навантаження на людей.

Раніше працівник ВЛК мав писати постанову від руки та відправляти її до ТЦК у паперовому вигляді. Пересилання і внесення інформації до реєстру Оберіг займало час, дані могли загубитись, — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Ми спростили процеси — розробили функціонал, який дозволить ВЛК отримувати й передавати електронні документи онлайн. Буквально — щоб бігали дані, а не люди», — додала вона.

Запровадження електронних постанов відбуватиметься поетапно:

з 1 березня — ВЛК, які пройшли навчання, отримають можливість формувати постанови в електронному вигляді;

з 1 квітня — електронне оформлення довідок ВЛК та свідоцтв про хворобу стане обов’язковим для всіх комісій.

Також у Міноборони нагадують що з січня військовозобов’язані можуть подавати запит та отримувати електронне направлення на ВЛК через застосунок «Резерв+".

Це дозволяє проходити медичний огляд без необхідності звернення до ТЦК за паперовими документами, оскільки електронне направлення автоматично фіксується у системі та дає можливість безпосередньо прибувати до медичних установ для проходження огляду.