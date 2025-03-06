Британия заключила соглашение о поставках дронов для ВСУ. Фото:

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Велика Британія уклала угоду про постачання сучасних дронів для Сил оборони України.

Британський уряд домовився з англо-американською оборонною компанією Anduril про постачання Україні сучасних безпілотників. Контракт на майже 35 млн євро передбачають постачання БпЛА типу Altius 600m та Altius 700m, які призначених для моніторингу місцевості перед завданням удару по цілях. Про це повідомила прес-служба уряду Великої Британії.

Зазначається, що Збройним силам України «найближчими місяцями» передадуть не лише безпілотники, але й пускові установки та запасні частини.

Ми сповнені рішучості досягти міцного та довгострокового миру в Україні, що означає надання Україні максимально міцної позиції для запобігання будь-якому поверненню російської агресії, — наголосив британський міністр оборони Джон Гілі.

Посадовець нагадав, що Лондон вже надав Києву понад 10 тис. безпілотників, які виявились життєво важливими для зриву просування окупантів та поразки позицій за лінією фронту.

Нагадаємо, 2 березня прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявив, що Україна отримає доступ до експортного фінансування Великої Британії на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів для купівлі зенітних ракет. Цей проект дозволить ЗСУ отримати пускові установки та понад 5 тис. ракет LLM RapidRanger.