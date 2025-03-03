Угода з Британією щодо ППО. Фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n204483-ugoda-z-brytaniieu-schodo-ppo-scho-pro-neyi-vidomo.html

Ракурс

Велика Британія анонсувала нову військову допомогу Україні.

Проект допомоги від Лондона дозволить ЗСУ отримати пускові установки та понад 5 тис. ракет LLM RapidRanger. LMM — це високоточні перехоплювачі, які ефективно знищують дрони-камікадзе Shahed і вже довели свою ефективність у боях 2022−2024 років. Про це міністр оборони Рустем Умеров повідомив у Facebook.

Ця угода — одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проект на суму 1.6 млрд фунтів стерлінгів спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року, — зазначив він.

За словами міністра, угода не передбачає негайне постачання Україні ракет-перехоплювачів, у ній йдеться про посилення протиповітряної оборони у майбутньому.

Цей спільний україно-британський проект буде втілений у життя компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії.

Нагадаємо, за підсумками вчорашнього європейського саміту у Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявив, що Україна отримає доступ до експортного фінансування Великої Британії на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів для купівлі зенітних ракет.