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Последствия российской атаки по Одесской области, фото: ГСЧС

Россияне снова атаковали энергоинфраструктуру Одесщины (ФОТО)

8 мар 2025, 10:03
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 березня, знову здійснили масштабну дронову атаку по Одесі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • спалахнули масштабні пожежі — ангару зі сільськогосподарською технікою, будівлі СТО, автомагазину, сонячних панелей, складених на відкритій території та чотириповерхової промислової будівлі;
  • постраждала критична інфраструктура;
  • за попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.

На місці ліквідації наслідків ворожої атаки працюють комунальні служби та міський оперативний штаб, — розповів у своєму Telegram-каналі мер міста Геннадій Труханов. — Співробітники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги.

Наслідки російської атаки по Одещині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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