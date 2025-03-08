Последствия российской атаки по Одесской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n204616-rossiyane-snova-atakovali-energoinfrastrukturu-odesschiny-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 березня, знову здійснили масштабну дронову атаку по Одесі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

спалахнули масштабні пожежі — ангару зі сільськогосподарською технікою, будівлі СТО, автомагазину, сонячних панелей, складених на відкритій території та чотириповерхової промислової будівлі;

постраждала критична інфраструктура;

за попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.