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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 березня, знову здійснили масштабну дронову атаку по Одесі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки:
- спалахнули масштабні пожежі — ангару зі сільськогосподарською технікою, будівлі СТО, автомагазину, сонячних панелей, складених на відкритій території та чотириповерхової промислової будівлі;
- постраждала критична інфраструктура;
- за попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.
На місці ліквідації наслідків ворожої атаки працюють комунальні служби та міський оперативний штаб, — розповів у своєму Telegram-каналі мер міста Геннадій Труханов. — Співробітники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги.
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