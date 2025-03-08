Наслідки російської атаки по Одещині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204616-rosiyany-znovu-atakuvaly-energoinfrastrukturu-odeschyny-foto-video.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 березня, знову здійснили масштабну дронову атаку по Одесі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

спалахнули масштабні пожежі — ангару зі сільськогосподарською технікою, будівлі СТО, автомагазину, сонячних панелей, складених на відкритій території та чотириповерхової промислової будівлі;

постраждала критична інфраструктура;

за попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.