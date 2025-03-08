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Ракурс
Наслідки російської атаки по Одещині, фото: ДСНС

Росіяни знову атакували енергоінфраструктуру Одещини (ФОТО, ВІДЕО)

8 бер 2025, 10:03
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 березня, знову здійснили масштабну дронову атаку по Одесі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • спалахнули масштабні пожежі — ангару зі сільськогосподарською технікою, будівлі СТО, автомагазину, сонячних панелей, складених на відкритій території та чотириповерхової промислової будівлі;
  • постраждала критична інфраструктура;
  • за попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.

На місці ліквідації наслідків ворожої атаки працюють комунальні служби та міський оперативний штаб, — розповів у своєму Telegram-каналі мер міста Геннадій Труханов. — Співробітники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги.

Наслідки російської атаки по Одещині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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