ВСУ получат беспилотники для уничтожения вражеских разведдронов. Фото: МОУ

https://racurs.ua/n204782-vsu-poluchat-bespilotniki-dlya-unichtojeniya-vrajeskih-razveddronov-foto.html

Ракурс

Українська армія отримає нові БпЛА, які можуть застосовуватися для різноманітних завдань.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси WINFLY українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, передає прес-служба оборонного відомства.

Зазначається, що ці коптери базуються на рамах декількох типорозмірів. Зброярі при розробці цих БпАКів врахували рекомендації та досвід фронтових операторів дронів.

Були застосовані певні інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до ворожих РЕБ. Ці безпілотники мають хорошу швидкість та маневреність і можуть уражати не лише наземні цілі, але й переслідувати та знищувати ворожі розвідувальні БпЛА.

Нагадаємо, у лютому Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси Zeus та Hades українського виробництва. Маневрені FPV-коптери, завдяки удосконаленій системі керування й спеціальному налаштуванню двигунів, можуть наздоганяти та вражати техніку, яка рухається на великій швидкості.