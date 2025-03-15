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Эксфутболист национальной сборной по футболу Максимюк пытался выйти из окружения на Покровском направлении и пропал без вести
Эксфутболист национальной сборной по футболу Максимюк пытался выйти из окружения на Покровском направлении и пропал без вестиhttps://racurs.ua/n204809-eksfutbolist-nacionalnoy-sbornoy-po-futbolu-maksimuk-pytalsya-vyyti-iz-okrujeniya-na-pokrovskom.htmlРакурс
Колишній гравець національної збірної з футболу, «Динамо», «Дніпра» та «Волині» Роман Максимюк намагався вийти з оточення на Покровському напрямку й зник безвісти.
Востаннє він був у мережі 30 січня. Тоді 50-річний навідник Січеславської повітряно-штурмової бригади зателефонував своїй дружині Вірі й попередив, що виступає на позиції на Покровському напрямку і з ним тривалий час може не бути зв’язку.
14 березня Вірі прийшло сповіщення прибути до ТЦК і написати заяву про зникнення, а їхня донька Даша здала аналізи ДНК.
Уродженець села Битків на Івано-Франківщині Роман Максимюк у 1998−1999 роках грав за пітерський «Зеніт», з яким в 1999 році виграв Кубок Росії.
Далі виступав за київське «Динамо», «Дніпро», «Волинь» та «Чорноморець», зіграв 5 матчів за збірну.
Надалі жив у Луцьку і тренував молодіжний та юнацький склад «Волині».
Восени 2022 року Роман добровільно став до лав ЗСУ.
Повномасштабне вторгнення кардинально змінило мою свідомість. Не хочу мати нічого спільного з росіянами. Меседж, що росіяни — загроза нашому існуванню, ми повинні передавати з покоління в покоління, — казав він у вересні 2024.