Ексгравець національної збірної з футболу Максимюк намагався вийти з оточення на Покровському напрямку й зник безвісти

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Колишній гравець національної збірної з футболу, «Динамо», «Дніпра» та «Волині» Роман Максимюк намагався вийти з оточення на Покровському напрямку й зник безвісти.

Востаннє він був у мережі 30 січня. Тоді 50-річний навідник Січеславської повітряно-штурмової бригади зателефонував своїй дружині Вірі й попередив, що виступає на позиції на Покровському напрямку і з ним тривалий час може не бути зв’язку.

14 березня Вірі прийшло сповіщення прибути до ТЦК і написати заяву про зникнення, а їхня донька Даша здала аналізи ДНК.

Уродженець села Битків на Івано-Франківщині Роман Максимюк у 1998−1999 роках грав за пітерський «Зеніт», з яким в 1999 році виграв Кубок Росії.

Далі виступав за київське «Динамо», «Дніпро», «Волинь» та «Чорноморець», зіграв 5 матчів за збірну.

Надалі жив у Луцьку і тренував молодіжний та юнацький склад «Волині».

Восени 2022 року Роман добровільно став до лав ЗСУ.