Наземный дрон «Лють». Фото: МОУ

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Наземний роботизований комплекс (НРК) «Лють» з’явиться на озброєнні Сил оборони України.

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони України цей наземний дрон вітчизняного виробництва. Цей комплекс призначений для виконання багатьох завдань у складних умовах. Зокрема, для ведення спостереження та вогневої підтримки дій бойових підрозділів. Про це МОУ 18 березня повідомило у Telegram.

Зазначається, що «Лють» випробовували у реальних бойових умовах. Робот озброєний кулеметом калібру 7,62 мм і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та уражати цілі як удень, так і вночі.

Цей НРК, який оснащений безшумним електричним двигуном, досить компактний і поміщається в кузов військового пікапа. Місткості акумуляторів вистачає на досить тривалий час роботи.

«Лють» працює за широкого діапазону температур й долати ділянки зі складним рельєфом. Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку.

Тим часом видання «Мілітарний» повідомило, що у вересні 2024 року воїни підрозділу UA_REG українських ССО провели комплексну атаку із застосуванням НРК «Лють» біля селища Волфине на Курщині.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси WINFLY українського виробництва. Ці коптери мають хорошу швидкість та маневреність і можуть уражати не лише наземні цілі, але й переслідувати та знищувати ворожі розвідувальні БпЛА.

Джерело: «Мілітарний»