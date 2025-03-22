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Воздушные силы ВСУ ударили по пункту управления российской пограничной заставы
Воздушные силы ВСУ ударили по пункту управления российской пограничной заставыhttps://racurs.ua/n205004-vozdushnye-sily-vsu-udarili-po-punktu-upravleniya-rossiyskoy-pogranichnoy-zastavy.htmlРакурс
Повітряні сили ЗСУ вдарили по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ увечері 22 березня.
У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.
Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях, — розповіли військові.
«Ракурс» повідомляв, що Повітряні сили Збройних сил України 18 березня завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області (рф).