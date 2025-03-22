Повітряні сили ЗСУ вдарили по пункту управління російської прикордонної застави

https://racurs.ua/ua/n205004-povitryani-syly-zsu-vdaryly-po-punktu-upravlinnya-rosiyskoyi-prykordonnoyi-zastavy.html

Ракурс

Повітряні сили ЗСУ вдарили по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ увечері 22 березня.

У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.

Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях, — розповіли військові.

«Ракурс» повідомляв, що Повітряні сили Збройних сил України 18 березня завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області (рф).