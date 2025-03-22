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Ракурс
Повітряні сили ЗСУ вдарили по пункту управління російської прикордонної застави

Повітряні сили ЗСУ вдарили по пункту управління російської прикордонної застави

22 бер 2025, 19:16
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Повітряні сили ЗСУ вдарили по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ увечері 22 березня.

У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.

Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях, — розповіли військові.

«Ракурс» повідомляв, що Повітряні сили Збройних сил України 18 березня завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області (рф).

Джерело: Ракурс


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