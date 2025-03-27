«Укрзализныця» возобновила онлайн-продажи. Фото: УЗ

https://racurs.ua/n205114-ukrzaliznycya-vozobnovila-onlayn-prodaji-servis-ne-rabotal-89-chasov.html

Ракурс

Акціонерне товариство «Українська залізниця» відновила онлайн-продажі.

Сайт та застосунок УЗ вдалося відновити через 89 годин роботи після безпрецедентної хакерської атаки на ключові операційні системи залізниці. На першому етапі працюватиме базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки на наступні 20 діб. Про це «Укрзалізниця» 27 березня повідомила у Telegram.

Залізничники наголосили, що не було допущено витоку жодної сенситивної інформації.

Наші вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні для підстраховки, а поїзди — як і всі дні до цього — курсують за розкладом, — повідомили в товаристві.

Також в УЗ наголосили, що зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі. Пасажирів попросили користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі.

Залізничники звернули увагу, що архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку, все ж лишаються дійсними. Знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира. Також варто перевірити папку «спам», квитки могли впасти туди.

Для посадки в поїзд також можна використати скріншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків — просто потрібно показати на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку.

Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці додатку УЗ.

Нагадаємо, 23 березня «Укрзалізниця» заявила про технічний збій в IT системі. Не працював застосунок УЗ для купівлі квитків та перевірки рейсів. Також неможливо було купити квитки через сайт і. не працювали замовлення додаткових послуг онлайн.

Згодом залізничники поінформували, що на онлайн-систему компанії була здійснена масштабна кібератака.