Ракурсhttps://racurs.ua/
«Укрзалізниця» відновила онлайн-продажі. Фото: УЗ
«Укрзалізниця» відновила онлайн-продажі — сервіс не працював 89 годинhttps://racurs.ua/ua/n205114-ukrzaliznycya-vidnovyla-onlayn-prodaji-servis-ne-pracuvav-89-godyn.htmlРакурс
Акціонерне товариство «Українська залізниця» відновила онлайн-продажі.
Сайт та застосунок УЗ вдалося відновити через 89 годин роботи після безпрецедентної хакерської атаки на ключові операційні системи залізниці. На першому етапі працюватиме базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки на наступні 20 діб. Про це «Укрзалізниця» 27 березня повідомила у Telegram.
Залізничники наголосили, що не було допущено витоку жодної сенситивної інформації.
Наші вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні для підстраховки, а поїзди — як і всі дні до цього — курсують за розкладом, — повідомили в товаристві.
Також в УЗ наголосили, що зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі. Пасажирів попросили користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі.
Залізничники звернули увагу, що архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку, все ж лишаються дійсними. Знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира. Також варто перевірити папку «спам», квитки могли впасти туди.
Для посадки в поїзд також можна використати скріншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків — просто потрібно показати на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку.
Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці додатку УЗ.
Нагадаємо, 23 березня «Укрзалізниця» заявила про технічний збій в IT системі. Не працював застосунок УЗ для купівлі квитків та перевірки рейсів. Також неможливо було купити квитки через сайт і. не працювали замовлення додаткових послуг онлайн.
Згодом залізничники поінформували, що на онлайн-систему компанії була здійснена масштабна кібератака.