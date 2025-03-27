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В Харьковской области украинский беспилотник поразил вражеский блокпост (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205131-v-harkovskoy-oblasti-ukrainskiy-bespilotnik-porazil-vrajeskiy-blokpost-video.htmlРакурс
На Харківщині захисники України ударом безпілотника знищили ворожий блокпост.
Відповідне відео сьогодні, 27 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На Харківщині прикордонники уразили ворожий блокпост. Крім того, дісталося і операторам БпЛА противника, позицію яких виявили та знищили наші воїни, — вказано в описі відео.
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