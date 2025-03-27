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Ракурс
Уничтожение позиции российских захватчиков, скриншот видео

В Харьковской области украинский беспилотник поразил вражеский блокпост (ВИДЕО)

27 мар 2025, 20:17
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На Харківщині захисники України ударом безпілотника знищили ворожий блокпост.

Відповідне відео сьогодні, 27 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Харківщині прикордонники уразили ворожий блокпост. Крім того, дісталося і операторам БпЛА противника, позицію яких виявили та знищили наші воїни, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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