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Ракурс
Знищення позиції російських загарбників, скріншот відео

На Харківщині український безпілотник уразив ворожий блокпост (ВІДЕО)

27 бер 2025, 20:17
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На Харківщині захисники України ударом безпілотника знищили ворожий блокпост.

Відповідне відео сьогодні, 27 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Харківщині прикордонники уразили ворожий блокпост. Крім того, дісталося і операторам БпЛА противника, позицію яких виявили та знищили наші воїни, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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