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Знищення позиції російських загарбників, скріншот відео
На Харківщині український безпілотник уразив ворожий блокпост (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205131-na-harkivschyni-ukrayinskyy-bezpilotnyk-urazyv-vorojyy-blokpost-video.htmlРакурс
На Харківщині захисники України ударом безпілотника знищили ворожий блокпост.
Відповідне відео сьогодні, 27 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На Харківщині прикордонники уразили ворожий блокпост. Крім того, дісталося і операторам БпЛА противника, позицію яких виявили та знищили наші воїни, — вказано в описі відео.