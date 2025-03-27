На Харківщині захисники України ударом безпілотника знищили ворожий блокпост.

Відповідне відео сьогодні, 27 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Харківщині прикордонники уразили ворожий блокпост. Крім того, дісталося і операторам БпЛА противника, позицію яких виявили та знищили наші воїни, — вказано в описі відео.