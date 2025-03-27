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Рашисты совершили воздушную атаку на областной центр Запорожской области, фото: «Новинарня»

Рашисты атаковали Запорожье и район беспилотниками — вспыхнули пожары

27 мар 2025, 21:20
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Російські загарбники сьогодні, 27 березня, ввечері атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.

В результаті виникли пожежі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пожежа на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район, — розповів він.

Зазначається, що інформація про постраждалих наразі не надходила.

Источник: Ракурс


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