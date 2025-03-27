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Російські загарбники сьогодні, 27 березня, ввечері атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.
В результаті виникли пожежі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Пожежа на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район, — розповів він.
Зазначається, що інформація про постраждалих наразі не надходила.
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