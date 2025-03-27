Рашисти здійснили повітряну атаку на обласний центр Запорізької області, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n205134-rashysty-atakuvaly-zaporijjya-ta-rayon-bezpilotnykamy-spalahnuly-pojeji.html

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Російські загарбники сьогодні, 27 березня, ввечері атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.

В результаті виникли пожежі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пожежа на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район, — розповів він.

Зазначається, що інформація про постраждалих наразі не надходила.