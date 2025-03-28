Президент Владимир Зеленский. Фото:

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Нову допомогу Україні пообіцяли надали країни-партнери.

Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних, відповідних технологій і супутників, які є у країн Європи. Деякі країни нададуть Києву доступ до їхніх складів з боєприпасами. Також є домовленість про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони. Про це президент Володимир Зеленський 28 березня заявив на брифінгу.

За його словами, Україна також працюватиме над отриманням ліцензій на виробництво деяких видів артилерії. А деякі партнери пообіцяли інвестувати у виробництво українських дронів та ракет.

Глава держави також анонсував, що у Києві відбудеться термінова зустріч у вузькому колі. На цьому заході, де будуть присутні представники Генштабі деяких країн, обговорлять низку питань з безпеки в Україні.

Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло — Франція, Британія і Україна точно будуть, — зазначив Зеленський.

Зеленський також наголосив, що Україна не визнаватиме боргом військову допомогу Сполучених Штатів Америки.

Крім того, за словами президента, міністр оборони Рустем Умєров передасть США докази того, що російська федерація зриває перемир’я.

Інші заяви Зеленського:

Ми присутні на території Курської області без будь яких оточень. Це стримування, аби росіяни не почали вторгнення до Сумської області.

Наступний саміт у форматі Раммштайн відбудеться у квітні.

США тепер не будуть безкоштовно надавати допомогу Україні. Це вони офіційно говорять.

На Сході ситуація складна, але нормальна.

путін боїться прямих перемовин з Україною і зі мною

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкрив деталі зустрічі Коаліції охочих у Парижі. На цьому саміті союзники домовилися про нові оборонні пакети для України та дійшли згоди, що санкції проти рф будуть залишатися чинними до того часу, доки тривати російсько-українська війна.