В Днепре объявлен день траура по погибшим

Последствия российского удара по Днепру, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n205174-v-dnepre-obyavlen-den-traura-po-pogibshim.html

Ракурс

У Дніпрі завтрашній день — 30 березня — оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок чергової жахливої атаки росіян на місто.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

По всіх районах, де ворог завдав ударів, нині працюють відповідні служби, комунальники та техніка. Рахуємо збитки, та вже зараз відомо, що у будинках треба буде замінити щонайменше 1,5 тис. вікон, — розповів Філатов.

Мер пообіцяв, що постраждалі ОСББ та багатоповерхівки «у біді не залишать».

Спілкувалися також з власниками понівеченого готельно-ресторанного комплексу. Там дивом ніхто не загинув, — додав Філатов. — Із рештою місто намагатиметься допомогти як зможе. Зокрема відпрацьовуємо процедуру зниження земельного податку для цього закладу.

Нагадаємо, ввечері 28 березня російські загарбники масовано атакували «шахедами» Дніпро. Відомо про чотирьох загиблих та понад 20 поранених.