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Последствия российского удара по Кривому Рогу, фото: Сергей Лысак

В Кривом Роге возросло количество пострадавших (ФОТО)

29 мар 2025, 16:35
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У Кривому Розі до восьми зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару, завданого сьогодні, 29 березня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вісім постраждалих у Кривому Розі. У медзакладі залишаються троє, решта — на амбулаторному лікуванні, — розповів він. — Розгорнутий Штаб допомоги. Там видають будматеріали для тих, чиї оселі понівечені через удар. Приймають і заяви на матеріальну допомогу від міста. Також працюють комунальники й всі відповідні служби, на місці благодійники.

Зазначається, що внаслідок російської атаки у місті пошкоджені:

  • багатоповерхівки;
  • магазин;
  • автомийка;
  • десятки авто.

Збільшилася кількість потерпілих у Дніпрі. На зараз — 24, з них 9 — ушпиталені, — додав Лисак.

Наслідки російського удару по Кривому Рогу, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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