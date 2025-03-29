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Наслідки російського удару по Кривому Рогу, фото: Сергій Лисак
У Кривому Розі зросла кількість постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205176-u-kryvomu-rozi-zrosla-kilkist-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
У Кривому Розі до восьми зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару, завданого сьогодні, 29 березня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вісім постраждалих у Кривому Розі. У медзакладі залишаються троє, решта — на амбулаторному лікуванні, — розповів він. — Розгорнутий Штаб допомоги. Там видають будматеріали для тих, чиї оселі понівечені через удар. Приймають і заяви на матеріальну допомогу від міста. Також працюють комунальники й всі відповідні служби, на місці благодійники.
Зазначається, що внаслідок російської атаки у місті пошкоджені:
- багатоповерхівки;
- магазин;
- автомийка;
- десятки авто.
Збільшилася кількість потерпілих у Дніпрі. На зараз — 24, з них 9 — ушпиталені, — додав Лисак.
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