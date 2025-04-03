Зеленский посетил Черниговщину и Сумщину, пообщался с командирами по основным потребностям и поставкам техники

Зеленський відвідав Чернігівщину та Сумщину, поспілкувався з командирами щодо основних потреб та постачання техніки.

Особисто хотів подякувати нашим воїнам: ДШВ — 80-та бригада, 82-га, — морська піхота — 36-та бригада — і всі ті, хто виконує завдання на Курщині, хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумщину від постійного бажання росіян зайти в Україну із цих напрямків.

Президент нагадав, що від серпня минулого року українські підрозділи ведуть бойові дії на території ворога. Він назвав операцію Курську операцію одним із найбільших українських результатів за час цієї війни.

Заслухав доповідь про перебіг Курської операції, наші активні дії у визначених районах на території ворога. Продовжуємо оборону Сумщини та Харківщини, знищуючи окупанта на підступах до нашої землі.

Вдячний усім підрозділам за стійкість, за місяці витримки та один із найважливіших українських результатів за час цієї війни — Курську операцію, — написав президент у своїх соцмережах.