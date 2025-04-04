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Последствия атаки российских беспилотников по Днепру, фото: ГСЧС

В Днепре в результате массированной атаки БПЛА есть пострадавшие и масштабные разрушения (ФОТО)

4 апр 2025, 09:27
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 квітня, здійснили масовану атаку дронами по Дніпру.

В результаті постраждали троє людей, повідомляє прес-служба ДСНС.

«Удар спричинив декілька пожеж, пошкоджено адмінбудівлі, інфраструктурний об'єкт, приватний будинок, господарську споруду, неексплуатовану будівлю та 2 авто, — розповіли у відомстві.

Для ліквідації наслідків залучалися 58 рятувальників та 15 одиниць техніки.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі оборонці неба знищили в області 13 ворожих безпілотників.

Наслідки атаки російських безпілотників по Дніпру, фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки російських безпілотників по Дніпру, фото: ДСНС

Прес-служба Повітряних сил повідомляє, що ворог у ніч на сьогодні атакував Україну загалом 78 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Курська.

Станом на 08.30:

  • підтверджено збиття 42 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни;
  • 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків);
  • внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.

Источник: Ракурс


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