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Последствия атаки российских дронов в Киевской области, фото: ГСЧС

На Киевщине два человека пострадали из-за атаки российских дронов (ФОТО)

4 апр 2025, 08:36
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Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 4 квітня, атакували Броварський район Київської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через влучання на парковці спалахнули два вантажні та два легкові авто, ще 19 транспортних засобів пошкоджено, — розповіли у відомстві. — Також сталося загоряння автосалону та шести автомобілів всередині. Вогнеборці врятували адміністративну будівлю.

Зазначається, що внаслідок атаки травмовано двох людей.

До ліквідації наслідків залучалися 62 рятувальники та 14 одиниць техніки, — додали в ДСНС.

Наслідки атаки російських дронів на Київщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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