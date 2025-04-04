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Наслідки атаки російських дронів на Київщині, фото: ДСНС
На Київщині двоє людей постраждали через атаку російських дронів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205313-na-kyyivschyni-dvoie-ludey-postrajdaly-cherez-ataku-rosiyskyh-droniv-foto.htmlРакурс
Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 4 квітня, атакували Броварський район Київської області.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Через влучання на парковці спалахнули два вантажні та два легкові авто, ще 19 транспортних засобів пошкоджено, — розповіли у відомстві. — Також сталося загоряння автосалону та шести автомобілів всередині. Вогнеборці врятували адміністративну будівлю.
Зазначається, що внаслідок атаки травмовано двох людей.
До ліквідації наслідків залучалися 62 рятувальники та 14 одиниць техніки, — додали в ДСНС.
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