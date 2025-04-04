Наслідки атаки російських дронів на Київщині, фото: ДСНС

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Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 4 квітня, атакували Броварський район Київської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через влучання на парковці спалахнули два вантажні та два легкові авто, ще 19 транспортних засобів пошкоджено, — розповіли у відомстві. — Також сталося загоряння автосалону та шести автомобілів всередині. Вогнеборці врятували адміністративну будівлю.

Зазначається, що внаслідок атаки травмовано двох людей.