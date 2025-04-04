Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки атаки російських дронів на Київщині, фото: ДСНС

На Київщині двоє людей постраждали через атаку російських дронів (ФОТО)

4 кві 2025, 08:36
999

Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 4 квітня, атакували Броварський район Київської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через влучання на парковці спалахнули два вантажні та два легкові авто, ще 19 транспортних засобів пошкоджено, — розповіли у відомстві. — Також сталося загоряння автосалону та шести автомобілів всередині. Вогнеборці врятували адміністративну будівлю.

Зазначається, що внаслідок атаки травмовано двох людей.

До ліквідації наслідків залучалися 62 рятувальники та 14 одиниць техніки, — додали в ДСНС.

Наслідки атаки російських дронів на Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів