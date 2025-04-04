У Дніпрі внаслідок масованої атаки БПЛА є постраждалі та масштабні руйнування (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205314-u-dnipri-vnaslidok-masovanoyi-ataky-bpla-ie-postrajdali-ta-masshtabni-ruynuvannya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 квітня, здійснили масовану атаку дронами по Дніпру.
В результаті постраждали троє людей, повідомляє прес-служба ДСНС.
«Удар спричинив декілька пожеж, пошкоджено адмінбудівлі, інфраструктурний об'єкт, приватний будинок, господарську споруду, неексплуатовану будівлю та 2 авто, — розповіли у відомстві.
Для ліквідації наслідків залучалися 58 рятувальників та 15 одиниць техніки.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі оборонці неба знищили в області 13 ворожих безпілотників.
Прес-служба Повітряних сил повідомляє, що ворог у ніч на сьогодні атакував Україну загалом 78 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Курська.
Станом на 08.30:
- підтверджено збиття 42 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни;
- 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків);
- внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.