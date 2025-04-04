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Последствия российских авиаударов в Сумской области, фото: полиция Сумской области
Рашисты обстреляли КАБами Сумщину — разрушена школа (ФОТО)https://racurs.ua/n205316-rashisty-obstrelyali-kabami-sumschinu-razrushena-shkola-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 квітня, вранці знову атакували Краснопільську громаду Сумської області, застосувавши керовані авіабомби.
В результаті зазнала руйнувань будівля місцевої школи, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.
На щастя, обійшлося без людських жертв, — наголосили в поліції.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції. Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).
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