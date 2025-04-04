Російські загарбники сьогодні, 4 квітня, вранці знову атакували Краснопільську громаду Сумської області, застосувавши керовані авіабомби.

В результаті зазнала руйнувань будівля місцевої школи, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

На щастя, обійшлося без людських жертв, — наголосили в поліції.