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Последствия российских авиаударов в Сумской области, фото: полиция Сумской области

Рашисты обстреляли КАБами Сумщину — разрушена школа (ФОТО)

4 апр 2025, 10:31
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Російські загарбники сьогодні, 4 квітня, вранці знову атакували Краснопільську громаду Сумської області, застосувавши керовані авіабомби.

В результаті зазнала руйнувань будівля місцевої школи, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

На щастя, обійшлося без людських жертв, — наголосили в поліції.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції. Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

Наслідки російських авіаударів по Сумщині, фото: поліція Сумської області

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Источник: Ракурс


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