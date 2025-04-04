Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських авіаударів по Сумщині, фото: поліція Сумської області
Рашисти обстріляли КАБами Сумщину — зруйновано школу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205316-rashysty-obstrilyaly-kabamy-sumschynu-zruynovano-shkolu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 квітня, вранці знову атакували Краснопільську громаду Сумської області, застосувавши керовані авіабомби.
В результаті зазнала руйнувань будівля місцевої школи, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.
На щастя, обійшлося без людських жертв, — наголосили в поліції.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції. Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...