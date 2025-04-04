Последствия российского авиаудара по Харькову, фото: Сергей Болвинов

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Ракурс

У Харкові до п’яти зросла кількість жертв атаки російських безпілотників — у лікарні помер 88-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину, 5 людей загинули, 32 — поранені», — зазначив він.

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що російський «Шехад» влетів прямо до квартири одного з будинків — від двох поверхів нічого не лишилося.

Тіла діставали з-під руїн по фрагментах, вони дуже обгорілі.

Вже відомо, що у зруйнованих квартирах жиди дві родини:

на першому поверсі мешкав чоловік разом із матір’ю-пенсіонеркою. Цієї ночі вона була в іншому місці і не постраждала. Впізнати тіла неможливо — матір вже дала зразки свого ДНК;

на другому поверсі мешкала родина -дівчинка з батьками. Щоб підтвердити їхні особи, ми вже вивели ДНК-профілі загиблих, знайшли їх родичів, сьогодні проведуть ідентифікацію.

Влучання, ймовірніше за все, було у другий поверх, ми знайшли двигун від шахеда прямо поруч з одним із тіл, — зазначив Болвінов.