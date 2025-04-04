Російські загарбники сьогодні, 4 квітня, завдали удару по вокзалу Семенівки в Чернігівській області.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

У результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після нічого обстрілу пошкоджений дах будівлі, вибиті вікна. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Продовжуємо рух, — розповіли у компанії.