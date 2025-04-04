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Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: «Укрзализныця»
Рашисты обстреляли вокзал в Черниговской области (ФОТО)https://racurs.ua/n205319-rashisty-obstrelyali-vokzal-v-chernigovskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 квітня, завдали удару по вокзалу Семенівки в Чернігівській області.
Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
У результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після нічого обстрілу пошкоджений дах будівлі, вибиті вікна. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Продовжуємо рух, — розповіли у компанії.
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