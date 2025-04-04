В результате взрыва автомобиля в Днепре пострадал глава Левобережной администрации горсовета — СМИhttps://racurs.ua/n205320-v-rezultate-vzryva-avtomobilya-v-dnepre-postradal-glava-levoberejnoy-administracii-gorsoveta-smi.htmlРакурс
У Дніпрі сьогодні, 4 квітня, о 7.40 4 квітня пролунав вибух, внаслідок якого пошкоджено авто.
Водій автомобіля — місцевий посадовець та — його дружина зазнали поранень. За інформацією видання «Суспільне», постраждалий — голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради 61-річний Юрій Федько.
Федько з 2015 по 2021 роки був головою Самарської районної у місті Дніпрі ради. Член Політичної партії «Пропозиція», депутат Самарської районної ради у Дніпрі VII скликання.
Прес-служба поліції Дніпропетровщини повідомляє, що цей вибух кваліфіковано як теракт. відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).
Для розслідування злочину створена спільна зі всіма правоохоронними структурами слідча комісія, яка розглядає три основні версії:
- злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі;
- неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем;
- професійна діяльність потерпілого.
Повідомлялося, що потерпілого госпіталізували в реанімацію.
Під час надання медичної допомоги поранений в лікарні помер, — зазначили у поліції.
Джерело: «Суспільне», поліція Дніпропетровської області