В Днепре взорвался автомобиль местного чиновника, фото: Нацполиция

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У Дніпрі сьогодні, 4 квітня, о 7.40 4 квітня пролунав вибух, внаслідок якого пошкоджено авто.

Водій автомобіля — місцевий посадовець та — його дружина зазнали поранень. За інформацією видання «Суспільне», постраждалий — голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради 61-річний Юрій Федько.

Федько з 2015 по 2021 роки був головою Самарської районної у місті Дніпрі ради. Член Політичної партії «Пропозиція», депутат Самарської районної ради у Дніпрі VII скликання.

Прес-служба поліції Дніпропетровщини повідомляє, що цей вибух кваліфіковано як теракт. відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).

Для розслідування злочину створена спільна зі всіма правоохоронними структурами слідча комісія, яка розглядає три основні версії:

злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі;

неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем;

професійна діяльність потерпілого.

Повідомлялося, що потерпілого госпіталізували в реанімацію.

Під час надання медичної допомоги поранений в лікарні помер, — зазначили у поліції.

Джерело: «Суспільне», поліція Дніпропетровської області