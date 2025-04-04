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У Дніпрі вибухнув автомобіль місцевого чиновника, фото: Нацполіція

Внаслідок вибуху автівки у Дніпрі постраждав голова Лівобережної адміністрації міськради — ЗМІ

4 кві 2025, 12:41
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У Дніпрі сьогодні, 4 квітня, о 7.40 4 квітня пролунав вибух, внаслідок якого пошкоджено авто.

Водій автомобіля — місцевий посадовець та — його дружина зазнали поранень. За інформацією видання «Суспільне», постраждалий — голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради 61-річний Юрій Федько.

Федько з 2015 по 2021 роки був головою Самарської районної у місті Дніпрі ради. Член Політичної партії «Пропозиція», депутат Самарської районної ради у Дніпрі VII скликання.

Начальник Лівобережної адміністрації Юрій Федько. Фото: Дніпровська міська рада

Прес-служба поліції Дніпропетровщини повідомляє, що цей вибух кваліфіковано як теракт. відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).

Для розслідування злочину створена спільна зі всіма правоохоронними структурами слідча комісія, яка розглядає три основні версії:

  • злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі;
  • неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем;
  • професійна діяльність потерпілого.

Повідомлялося, що потерпілого госпіталізували в реанімацію.

Під час надання медичної допомоги поранений в лікарні помер, — зазначили у поліції.

У Дніпрі вибухнув автомобіль місцевого чиновника, фото: Нацполіція

Джерело: «Суспільне», поліція Дніпропетровської області

Джерело: Ракурс


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