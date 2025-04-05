Рашисты 4 апреля нанесли ракетный удар по детской площадке в Кривом Роге, фото: Александр Вилкул

https://racurs.ua/n205360-v-krivom-roge-kolichestvo-postradavshih-vozroslo-do-74-ova.html

Ракурс

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару 4 квітня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За останніми даними, постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу — 74. На стаціонарному лікуванні залишаються 37 людей, серед них п’ятеро — діти, — зазначив він.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що 4 квітня внаслідок ракетної та масованої «шахедної» атаки по житлових кварталах та дитячих майданчиках загинули 19 людей, дев’ять із них — діти.

Постраждали 74 мирні людини — від тримісячної дитини до людей похилого віку:

37 людей зараз перебувають у лікарнях (двоє дітей віком п’ять та вісім років були доставлені до Дніпра до лікарні ім. Мечнікова у вкрай тяжкому стані);

із постраждалих у лікарнях Кривого Рогу 17 людей — у тяжкому стані, зокрема двоє дітей. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу.

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі оголошені днями жалоби за загиблими.