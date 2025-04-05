Рашисти 4 квітня завдали ракетного удару по дитячому майданчику у Кривому Розі, фото: Олександр Вілкул

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У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару 4 квітня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За останніми даними, постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу — 74. На стаціонарному лікуванні залишаються 37 людей, серед них п’ятеро — діти, — зазначив він.

Раніше сьогодні голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомляв, що серед 19 поранених, які перебувають у тяжкому стані — четверо дітей.

Рашисти вчора, 4 квітня, ввечері вдарили балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу. Відомо про 18 загиблих, серед яких дев’ятеро дітей.

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі оголошені днями жалоби за загиблими.