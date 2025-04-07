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Ракурс
Россияне ранили беременную женщину и двухлетнего ребенка. Скриншот

Россияне ранили беременную женщину и двухлетнего ребенка в Херсоне

7 апр 2025, 11:53
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Російські війська вдарили з артилерією по Херсону.

У понеділок вранці, 7 квітня, окупанти обстріляли обласний центр. Один із ворожих снарядів влучив у будинок, де під завалами опинилися 31-річна вагітна херсонка та її дворічний син. Матір прикрила дитину власним тілом. Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та обласна прокуратура повідомили в Telegram.

Рятувальники деблокували постраждалих з-під завалів та передали медикам. У дитини лікарні діагностували вибухову травму та контузію. А жінка, яка перебуває на шостому місяці вагітності, зазнала вибухової та травми голови. Вона розповіла, що на неї впала стеля.

У прокуратурі заявили, що розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харківській області російські окупанти атакували керованою авіаційною бомбою село Токарівка Друга Дергачівської територіальної громади. Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік, а дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.

Источник: Ракурс


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