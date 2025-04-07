Окупанти скинули КАБ на село в Харківській області — є загиблий та постраждалі

Окупанти скинули КАБ на село. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205388-okupanty-skynuly-kab-na-selo-v-harkivskiy-oblasti-ie-zagyblyy-ta-postrajdali.html

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Російська авіація скинула КАБ на одне з сіл у Харківській області.

Окупанти атакували керованою авіаційною бомбою село Токарівка Друга Дергачівської територіальної громади. Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік, а дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

А вчора ввечері російська авіація завдала ударів чотирма КАБами по Золочівській громаді. Три ворожі авіабомби влучили по відкритій місцевості околиць села Клинова-Новоселівка, села Калинове та села Соснівка.

Четвертий КАБ влучив в луки на території селища Золочів. Зазнав пошкодження приватний будинок та господарчі споруди.

Нагадаємо, 6 квітня російські загарбники вдарили КАБом по місту Куп’янську на Харківщині. Ворожий снаряд влучив у дев’ятий поверх багатоповерхового житлового будинку, внаслідок цього постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка.