На Харківщині російський дрон атакував пункт видачі гуманітарної допомоги — постраждала мирна жителька.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що подія сталася сьогодні, 8 квітня, близько 11.00 у селищі Білий Колодязь Чугуївського району.

З ворожого FPV-дрону був скинутий боєприпас на селищну раду. В той час там видавалась гуманітарна допомога цивільному населенню. У будівлі вибито вікна та пошкоджено фасад. Жінка отримала поранення. Повна інформація щодо постраждалих уточнюється, — розповіли у прокуратурі.