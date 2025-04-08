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Последствия удара российского беспилотника, фото: Харьковская областная прокуратура
Российский дрон атаковал пункт выдачи гумпомощи на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n205433-rossiyskiy-dron-atakoval-punkt-vydachi-gumpomoschi-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
На Харківщині російський дрон атакував пункт видачі гуманітарної допомоги — постраждала мирна жителька.
Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Зазначається, що подія сталася сьогодні, 8 квітня, близько 11.00 у селищі Білий Колодязь Чугуївського району.
З ворожого FPV-дрону був скинутий боєприпас на селищну раду. В той час там видавалась гуманітарна допомога цивільному населенню. У будівлі вибито вікна та пошкоджено фасад. Жінка отримала поранення. Повна інформація щодо постраждалих уточнюється, — розповіли у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).