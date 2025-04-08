Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару російського безпілотника, фото: Харківська обласна прокуратура

Російський дрон атакував пункт видачі гумдопомоги на Харківщині (ФОТО)

8 кві 2025, 21:15
999

На Харківщині російський дрон атакував пункт видачі гуманітарної допомоги — постраждала мирна жителька.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що подія сталася сьогодні, 8 квітня, близько 11.00 у селищі Білий Колодязь Чугуївського району.

З ворожого FPV-дрону був скинутий боєприпас на селищну раду. В той час там видавалась гуманітарна допомога цивільному населенню. У будівлі вибито вікна та пошкоджено фасад. Жінка отримала поранення. Повна інформація щодо постраждалих уточнюється, — розповіли у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки удару російського безпілотника, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів