ССО показали зачистку части фронтового села от оккупантов. Фото: ССО

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Ракурс

ССО зачистили частину населеного пункту від окупантів на одному з найгарячіших напрямків.

В ході операції оператори 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго зайшли в село й перевірили всі будівлі та укриття. Під час зачистки специ знищили кількох окупантів російської армії й вилучили засоби звʼязку. Про це Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили у Facebook.

Зазначається, що це дало змогу підрозділам Сил оборони і тактичним групам 3-го полку ССО просуватися далі, виконуючи наступні завдання.

Українські спецпризначенці також опублікували відео бою — кадри зняті від першої особи. Можна побачити, як специ двір за двором і будівлю за будівлею й ведуть стрілецький бій із загарбниками. На кадрах також видно, як сильно зруйновані у фронтовій зони будинки українців.

Нагадаємо, 8 квітня Сили спецоперацій показали, як бійці четвертого полку рейнджерів захопили російського піхотинця після того, як упритул розстріляли ворожу позицію з танка під час зачистки селища в Сумській області.