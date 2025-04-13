Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты 13 апреля нанесли ракетный удар по Сумам, фото: Игорь Клименко

21 человек погиб в результате российского ракетного удара по Сумам (ФОТО)

13 апр 2025, 12:25
999

Російські загарбники сьогодні, 13 квітня, вдарили балістикою по центу міста Суми.

Наразі відомо по 21 загиблого та ще щонайменше 20 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Прямісінько в центр міста росія поцілила балістикою. Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято, — наголосив він. — Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках.

Наразі здійснюються рятувальні та ліквідаційні роботи, розгортається штаб для прийому заяв та надання допомоги потерпілим. Психологи ДСНС та поліції працюють з постраждалими.

Поліція обмежила доступ до зони ураження. Прохання дотримуватися встановлених обмежень, аби екстрені служби могли швидко працювати. Зараз важлива кожна хвилина для життя поранених, — зазначив Клименко.

Рашисти 13 квітня завдали ракетного удару по Сумах, фото: Ігор Клименко

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров