Рашисти 13 квітня завдали ракетного удару по Сумах, фото: Ігор Клименко

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Російські загарбники сьогодні, 13 квітня, вдарили балістикою по центу міста Суми.

Наразі відомо по 21 загиблого та ще щонайменше 20 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Прямісінько в центр міста росія поцілила балістикою. Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято, — наголосив він. — Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках.

Наразі здійснюються рятувальні та ліквідаційні роботи, розгортається штаб для прийому заяв та надання допомоги потерпілим. Психологи ДСНС та поліції працюють з постраждалими.