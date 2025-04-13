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Последствия российского ракетного удара по Сумам 13 апреля, скриншот видео
В Сумах количество раненых возросло до 83 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205542-v-sumah-kolichestvo-ranenyh-vozroslo-do-83-video.htmlРакурс
У Сумах внаслідок російського ракетного удару по центру міста, завданого сьогодні, 13 квітня, загинула 21 людина. Станом на 12.20 відомо також про 83 поранених, серед яких семеро дітей. Усім постраждалим надається медична допомога.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
На місці події продовжують працювати екстрені служби.
Щирі співчуття родинам та близьким постраждалих. Суми, горюємо з вами, — додав міністр.
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