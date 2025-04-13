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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Сумах, 13 квітня, скріншот відео

У Сумах кількість поранених зросла до 83 (ВІДЕО)

13 кві 2025, 13:00
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У Сумах внаслідок російського ракетного удару по центру міста, завданого сьогодні, 13 квітня, загинула 21 людина. Станом на 12.20 відомо також про 83 поранених, серед яких семеро дітей. Усім постраждалим надається медична допомога.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На місці події продовжують працювати екстрені служби.

Щирі співчуття родинам та близьким постраждалих. Суми, горюємо з вами, — додав міністр.

Джерело: Ракурс


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